GIRO PARANÁ

Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo do Paraná, localizado no Centro Cívico, em Curitiba, capital do Estado. Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Financeiro

O Paraná fechou 2024 com o melhor resultado do Brasil em juros nominais: R$ 1,97 bilhão positivos. O rendimento das aplicações do Estado (R$ 4,7 bi) superou com folga os gastos com juros da dívida (R$ 2,73 bi). Isso garantiu mais espaço no orçamento para investimentos.

Liderança nacional

Liderança nacional: o resultado do Paraná foi três vezes maior que a soma dos demais estados do Sul. Enquanto RS e SC tiveram saldos bem menores ou negativos, o Paraná impulsionou a região à frente do ranking do Tesouro Nacional em rentabilidade financeira.

Conclave

O cardeal João Braz de Aviz, ex-arcebispo de Maringá, está entre os 138 cardeais aptos a eleger e ser eleito novo papa. Aos 77 anos, é o brasileiro mais velho no conclave que será convocado após a morte do papa Francisco. Sete cardeais brasileiros participarão do próximo conclave, incluindo Aviz, que já esteve na eleição de 2013. Todos os votantes são também elegíveis ao papado — não há candidatos pré-definidos.

Queijos do Paraná

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná e o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza terminam no dia 1º de maio. O acesso aos regulamentos e à inscrição devem ser feitos no site do Sistema FAEP. Um mesmo participante (produtor artesanal e/ou indústria) pode se inscrever nos dois concursos.

Abril Laranja

Deixar um animal sem água, comida adequada ou abrigo também é maus-tratos, alerta a PCPR no Abril Laranja. Em 2024, o Disque-Denúncia 181 já recebeu mais de 11 mil queixas no Paraná. A população está mais atenta, mas o problema persiste. Casos chocantes reforçam a importância da denúncia. Em Arapongas, mais de 5 mil aves foram resgatadas em situação de abandono; em Colombo, um macaco-prego viveu 31 anos acorrentado. Responsáveis foram autuados por crime ambiental.

Alfabetiza Paraná

Jovens e adultos não alfabetizados têm até dia 15 de maio para se cadastrar no Alfabetiza Paraná. Com início previsto para 19 de maio, o projeto contemplará 17 mil alunos em 1.200 turmas. As atividades presenciais serão semanais em dois dias, totalizando 300 horas de formação ao longo de seis meses. Os participantes receberão merenda, apostilas e itens básicos para acompanhar as lições.

Jogos Escolares

A cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, sediará os 71º Jogos Escolares do Paraná de 2 a 7 de maio, reunindo mais de 1.500 atletas de 19 municípios. Os jogos contarão com 43 colégios estaduais, sete particulares e 6 Apaes. Serão disputadas modalidades como atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez. A abertura oficial ocorrerá no dia 2 de maio, às 19h, no Ginásio “Chinelão”.

Agro Air Show

Está confirmada para 15 a 17 de agosto, em Campo Mourão, a 3ª Agro Air Show. O espaço da feira para exposição e comercialização será ampliado. A expectativa é superar os 40 expositores da última edição. À frente da organização estão o Aeroclube, a prefeitura e o IDR. O lançamento foi na Acicam.

Arborizadas

Quatro cidades paranaenses estão entre as 15 cidades mais arborizadas do Brasil, aponta o censo do IBGE. Maringá é a quarta cidade com mais árvores no país, Londrina é a sexta, Umuarama a sétima, e Toledo a 13ª. A arborização urbana é considerada fundamental para a qualidade de vida nas cidades, sobretudo em tempos de aquecimento global, por proporcionar diversos benefícios, como a melhoria da qualidade do ar e a redução das temperaturas médias.

Novo recorde

O Parque Nacional do Iguaçu bateu recorde histórico de visitação no feriadão de Páscoa e Tiradentes, com 48.546 turistas entre os dias 18 e 21 de abril. O número supera em 11% o antigo recorde do Carnaval de 2019 e reforça o status das Cataratas como destino turístico global.

Calderano e Rebecca

Duas ótimas notícias para o esporte brasileiro. O mesatenista Hugo Calderano venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau, na China. É o primeiro atleta não asiático ou europeu a conquistar o título. E a ginasta brasileira Rebeca Andrade, de 24 anos, tornou-se a primeira atleta mulher do país a vencer o Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, criado há 25 anos.