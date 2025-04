Homem é preso acusado de esfaquear a filha de três anos no Paraná

Um homem foi preso suspeito de esfaquear a própria filha, uma criança de três anos de idade, nas costas. O crime foi registrado na segunda-feira (21) na cidade de Vitorino após a mãe da menina encontrar a filha ferida na casa do pai.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, a mãe da menina foi até a casa do pai da criança para buscar a filha após ela passar o feriado de Páscoa com o pai, porém, quando chegou a residência a mulher encontrou a menina com ferimentos nas costas causados por golpes de faca. A menor foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital onde teve de passar por cirurgia e segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

As equipes policiais foram acionadas e iniciaram as diligências para encontrar o suspeito que havia fugido do local do crime. Ele foi encontrado, preso e levado a delegacia da Polícia Civil onde se manteve em silencia durante o interrogatório. Ele deve ser indiciado por feminicídio. A principal suspeita é de que ele tenha usado a criança para se vingar da mãe, visto que o casal terminou o relacionamento há pouco tempo e o suspeito não aceitava o fim da relação.

O caso segue sendo investigado.