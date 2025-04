Inscrições para a Copa São José de Futsal se encerram nesta quarta-feira

A vibração e agitação das competições de futsal estão prestes a tomar conta da cidade de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, que está com inscrições abertas para a 8ª Copa Municipal de Futsal. As inscrições ainda estão abertas, mas o prazo está curto para as equipes que ainda desejam participar e disputar pelo título de campeão da Copa.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as inscrições estão abertas até as 17h00 da próxima quarta-feira (23), e podem ser realizadas virtualmente através do link https://copafacil.com/8copasaojosedefutsal. Portanto, para poder participar, os interessados devem cumprir alguns requisitos que são exigidos para a inscrição na competição.

Por tratar-se de um campeonato municipal, existem regras que devem ser seguidas para efetuar a inscrição das equipes. A primeira delas é possuir título de eleitor do município de São José da Boa Vista. Ter votado na última eleição municipal, que foi realizada no ano passado, também é um dos requisitos.

Além destes requisitos, a prefeitura ainda indica sobre as idades permitidas na competição. Para aqueles que tiverem a maior idade, são exigidos alguns documentos pessoais, enquanto aqueles que ainda forem menores de idade devem apresentar uma declaração escolar para poder participar.

Contudo, a 8ª edição da Copa São José de Futsal promete agitar o município nos próximos dias com disputas acirradas e muita vibração das torcidas. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a organização da competição através do telefone (43) 93505-9362.