Conferência Municipal acontece nesta terça-feira em Jundiaí do Sul

A cidade de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, está realizando nesta terça-feira (22), a 6ª Conferência Municipal, um evento de grande importância para a administração local e para a população, buscando debater métodos e meios sobre o desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida do município.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o evento está sendo realizado no prédio da Câmara Municipal dos Vereadores. Com início às 08h30, o evento tem reunido diversas autoridades locais e promete trazer debates sobre melhorias no município até as 17h30, buscando viabilizar meios para solucionar problemas urbanos da cidade.

O encontro municipal faz parte do processo preparatório para a 7ª Conferência Estadual das Cidades e a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Nessas etapas, as propostas elaboradas em Jundiaí do Sul poderão ser apresentadas em instâncias maiores, contribuindo para o debate estadual e nacional sobre o futuro das cidades brasileiras.

Segundo a prefeitura, o evento é de extrema importância para a população local e para a administração do município, tendo em vista que estão sendo abordadas diversas demandas do município que necessitam de reparos ou soluções, além de ser um momento importante para discutir inovações e transformações para a cidade.