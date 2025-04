Com rendimentos maiores que as dívidas, Paraná tem melhor resultado financeiro do Brasil

O Paraná encerrou o ano de 2024 com o melhor resultado de juros nominais entre todos os estados brasileiros, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) divulgado pelo Tesouro Nacional. As aplicações financeiras do Estado renderam aproximadamente R$ 4,7 bilhões ao longo do ano, valor superior aos R$ 2,73 bilhões pagos em juros da dívida pública no mesmo período. O saldo positivo, de R$ 1,97 bilhão, posiciona o Paraná na liderança nacional desse indicador.

Os juros nominais representam a diferença entre os rendimentos obtidos com aplicações e os encargos pagos sobre a dívida pública. Esse resultado é considerado um termômetro da gestão financeira dos entes federativos, pois mostra se o estado consegue cobrir os gastos com dívida apenas com receitas financeiras. No caso do Paraná, o saldo indica uma situação de equilíbrio e sustentabilidade fiscal.

O desempenho coloca o estado muito à frente dos demais. A Paraíba, segunda colocada no ranking, apresentou um resultado de R$ 639,1 milhões, três vezes menor que o registrado pelo Paraná. Já os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentaram saldos negativos, com déficits de R$ 26,5 milhões, R$ 18,6 milhões e R$ 8,1 milhões, respectivamente.

Na região Sul, o Paraná foi o principal responsável pelo saldo positivo conjunto de R$ 617,8 milhões. O Rio Grande do Sul registrou resultado de R$ 33,5 milhões, enquanto Santa Catarina fechou o ano com saldo negativo de R$ 1,38 bilhão. O desempenho paranaense garantiu à região Sul a liderança nacional em rentabilidade de ativos financeiros, superando o Centro-Oeste, que teve resultado positivo de R$ 59,4 milhões.

Segundo a diretora do Tesouro Estadual, Carin Deda, o resultado reflete a boa gestão dos ativos financeiros e o uso eficiente dos recursos públicos. A dívida consolidada líquida do Paraná em 2024 também reforça esse cenário positivo. O Estado fechou o ano com uma dívida negativa de R$ 3,3 bilhões, o que significa que possui mais recursos em caixa do que dívidas a pagar, ampliando a capacidade de investimento sem a necessidade de novos financiamentos.

Os dados indicam que o Paraná mantém uma posição fiscal sólida, com espaço no orçamento para ampliar investimentos e fortalecer a saúde financeira estadual.