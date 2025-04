Abelhas invadem carro e causam acidente que deixa um ferido

Um motorista perdeu o controle da direção e bateu seu carro contra uma árvore após o veículo ser invadido por abelhas. A situação foi registrada na manhã da segunda-feira (21) na rodovia PR445 em Londrina, região Norte do estado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 10h00 envolveu um automóvel Jeep Compass Sport com placas de Curitiba. Conforme os relatos do motorista, ele seguia pela rodovia no sentido Londrina a Tamarana quando acabou perdendo o controle da direção após abelhas invadirem o veículo. Com isso, ele saiu da pista e atingiu uma árvore.

Com o impacto, um homem de 34 anos que estava como passageiro ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Universitário de Londrina para receber atendimento médico. Já o motorista, um homem de 44 anos, não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.