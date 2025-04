Mulher fica ferida ao segurar faca para não ser morta pelo namorado

Uma mulher ficou ferida ao se defender das facadas desferidas pelo seu namorado na intenção de lhe matar. O caso foi registrado no início da noite do sábado (21) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a Santa Casa onde uma mulher de 26 anos havia dado entrada vítima de violência doméstica. Diante do chamado, os agentes foram até a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que foi até a cidade de Nova Fática com o namorado e, em dado momento, o suspeito tentou lhe esfaquear. Para não ser morta, a mulher contou que segurou a faca, situação que causou um corte profundo em sua mão. Em seguida, ela ainda conseguiu pegar a faca e dar uma facada no suspeito que fugiu do local.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.