Queda de moto deixa dois feridos na PR092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado no início da manhã do domingo (20) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 04h30 e envolveu uma motocicleta. Conforme os relatos colhidos no local, um jovem de 21 anos conduzia a moto quando, na altura do km 254, acabou perdendo o controle da direção e sofrendo uma queda.

Com isso, o jovem e o passageiro, um homem de 34 anos, tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Wenceslau Braz para receber atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pela equipe da PRE e da concessionária que administra o trecho.