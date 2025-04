Homem é resgatado amarrado após ser jogado de penhasco em parque de Jaguariaíva

O local é área de difícil acesso na região da Serra do Butiá, no Parque Estadual Vale do Codó. Foto Corpo de Bombeiros

Um homem de 58 anos foi resgatado com vida após ter sido encontrado em uma área de difícil acesso na região da Serra do Butiá, no Parque Estadual Vale do Codó, a aproximadamente 15 quilômetros da área urbana de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O caso foi registrado na manhã de ontem (20), por volta das 10h45, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada em uma região de penhasco, a cerca de 20 metros de altura, apresentando diversos ferimentos compatíveis com uma queda. Apesar da gravidade da situação, o homem foi socorrido em estado considerado moderado e sem risco imediato de morte.

O que chamou a atenção das equipes de socorro e da população foi o fato de a vítima ter sido encontrada com as mãos e os pés amarrados. A suspeita é de que ele tenha sido jogado propositalmente do local, levantando a possibilidade de uma tentativa de homicídio.

Informações extraoficiais obtidas no local indicam que o crime pode ter sido motivado por vingança ou acerto de contas. A Polícia Militar esteve na área para registrar a ocorrência e conduziu as primeiras diligências. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que ainda não divulgaram detalhes sobre possíveis suspeitos.

Após o resgate, o homem foi encaminhado ao Hospital Carolina Lupion, onde recebeu atendimento médico e permanece sob observação.