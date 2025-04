Ratinho Junior lamenta morte e destaca legado do Papa Francisco

O governador do Paraná, Ratinho Junior, manifestou pesar pela morte do Papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira (21), no Vaticano. Em nota oficial, o chefe do Executivo estadual destacou a relevância do pontífice para o mundo e ressaltou seu papel como símbolo de caridade, compaixão e unidade. A declaração do governador reflete o sentimento de luto compartilhado por milhões de fiéis em todo o planeta, diante da perda de uma das figuras mais influentes da Igreja Católica nas últimas décadas.

“O Santo Papa nos deixou hoje. A sua partida deixa um vazio no peito daqueles que defendem o bem ao próximo, a caridade, a compaixão e o amor”, afirmou Ratinho Junior. Ele destacou ainda a visão política de Francisco, citando uma das frases marcantes do papa: “A política é acima de tudo a arte do encontro”. Para o governador, essa mensagem continua sendo um guia para a convivência e a construção de um futuro baseado no respeito mútuo e na promoção do bem comum.

A nota também reforça o compromisso do governo do Paraná com os valores propagados pelo pontífice. “Seguiremos por aqui, Papa Francisco, fiéis aos princípios do bem, apostando no diálogo, no respeito ao próximo, acreditando que a unidade deva prevalecer para o bem comum”, declarou Ratinho Junior. Ele finalizou expressando solidariedade à comunidade católica e desejando que o povo paranaense continue sendo abençoado por Deus.

O Papa Francisco faleceu aos 88 anos, após uma piora em seu estado de saúde. Nascido Jorge Mario Bergoglio, ele assumiu o pontificado em 2013 e foi o primeiro papa latino-americano e jesuíta da história. Sua liderança foi marcada por posições progressistas, defesa dos mais pobres e incentivo ao diálogo inter-religioso. Nos últimos meses, vinha enfrentando sérios problemas respiratórios e esteve internado por quase um mês no Hospital Gemelli, em Roma.

A morte do pontífice marca o início do período de Sé Vacante no Vaticano. O conclave para eleição do novo papa deve ocorrer nas próximas semanas. Enquanto isso, autoridades de diversos países seguem prestando homenagens e reconhecendo o legado deixado por Francisco. No Brasil, a manifestação de Ratinho Junior foi uma das primeiras entre lideranças políticas a repercutir oficialmente o falecimento.