Cerca de 700 crianças da rede municipal recebem Ovos de Páscoa em São José da Boa Vista

No período da Páscoa, é comum que prefeituras realizem a entrega de Ovos de Chocolate como forma de celebrar a data com os alunos da rede pública. Em São José da Boa Vista, essa tradição foi mantida com a distribuição de doces para cerca de 700 crianças matriculadas na rede municipal e também na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Prefeitura. O objetivo foi proporcionar um momento de alegria para os estudantes, celebrando o espírito pascal com carinho e inclusão. A entrega dos ovos contou com a presença do Coelhinho da Páscoa, personagem tradicional que animou as crianças e tornou a ocasião ainda mais especial.

Crianças ficaram animadas com a surpresa. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José da Boa Vista

As unidades escolares organizaram atividades lúdicas para recepcionar os pequenos, que ficaram encantados com a surpresa. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças, promovendo ações que vão além do conteúdo escolar e fortalecem os vínculos afetivos no ambiente educativo.

A distribuição dos ovos de Páscoa também levou um pouco da magia e do encantamento da data para dentro das escolas, proporcionando memórias positivas para os alunos. Para a comunidade escolar, esses momentos são importantes não apenas pela celebração, mas também pelo cuidado e atenção dedicados às crianças.