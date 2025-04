Governo do Paraná planeja comprar 12 blindados para fortalecer forças policiais

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná planeja reforçar a frota das forças de segurança do Estado com 12 blindados. A estratégia é dividir a compra em duas frentes, cada uma com seis unidades. Uma delas já está em andamento, em conjunto com um procedimento licitatório aberto pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A outra, que será com um edital próprio, ainda está em fase inicial de análise dentro do próprio Governo do Estado.

“Essa ideia está dentro de um grande projeto de modernização da segurança pública, que vai desde a reestruturação das polícias até a compra de equipamentos e de novas tecnologias. Esses blindados estão sendo comprados para toda a segurança pública do Estado do Paraná: Batalhão de Operações Especiais (BOPE); Grupo Tigre, da Polícia Civil; Setor de Operações Especiais (SOE), da Polícia Penal, enfim, todas as nossas forças de elite”, comentou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

A ideia é que esses veículos possam ser utilizados em diversos tipos de ocorrência por todas as forças de segurança do Paraná, mas principalmente em gestões de crise e operações especiais. “É para fazer frente a situações de alta complexidade, como é o caso de roubo a banco ou tomada de cidades. Também em situação de tentativa de arrebatamento de presos nos nossos presídios”, exemplificou o secretário.

Como parte do processo de definição dos modelos de blindados que constarão no edital de concorrência a ser lançado futuramente pelo Estado, estão sendo realizados em Curitiba e região metropolitana testes com um veículo de fabricação tcheca. Nesta semana, o Patriot II, um blindado militar capaz de encarar diversos tipos de ocorrências e terrenos, está sendo utilizado em um período de avaliação.

“Estamos fazendo alguns testes com esse veículo para que a gente possa entender o mercado e possamos apresentar no edital o melhor possível em termos de referência para as necessidades do Estado”, explicou o major Felipe Serbena, comandante do BOPE.

“O planejamento é que, desses seis veículos, sejam adquiridos três de operações táticas e três de transporte de tropa. Até porque cada força de segurança tem seu nicho de atuação”, continuou o oficial.

O primeiro tipo tem maior blindagem, para enfrentamentos, por exemplo, enquanto o segundo é mais leve e tem maior capacidade de transporte de pessoas. De acordo com o major, a expectativa é ter pelo menos parte desses veículos em operação em território paranaense ainda no final de 2025 ou no máximo no ano que vem.

Nesta terça-feira (15), o Patriot II foi testado em uma chácara em Quatro Barras. Foram avaliados os desempenhos em subidas, descidas e a aderência do veículo nos mais variados tipos de terrenos.

Esse modelo foi apresentado ao mercado brasileiro durante a 15ª edição da LAAD: Defense & Security, maior feira de defesa e segurança da América Latina, ocorrida no início do mês, no Rio de Janeiro. Além de blindagem com proteção contra fogo direto, artefatos explosivos improvisados e minas, o veículo 4x4 possui suspensão independente que absorve os desníveis do terreno, garantindo maior estabilidade interna para seus ocupantes.

Veículo tático multiúso marcado pela versatilidade, ele é capaz de atingir 100 km/h e de executar manobras ofensivas e evasivas, mesmo pesando cerca de 17 toneladas. Com capacidade para oito pessoas, incluindo o condutor, o Patriot II encara sem problemas territórios com água na altura de até 1,60 m. A autonomia é de cerca de 600 km.