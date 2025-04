GIRO PARANÁ

Terminal de cruzeiros

Paranaguá terá, em breve, um terminal exclusivo para cruzeiros, com o objetivo de impulsionar o turismo no Litoral do Paraná. O projeto, anunciado pelo governador Ratinho Junior, foi inspirado no PortMiami, o maior terminal de cruzeiros do mundo, visitado pelo governador durante missão internacional aos EUA. O terminal de passageiros, o primeiro da história do Porto de Paranaguá, deve ser concluído nos próximos meses.

Audiência pública

O Sistema Faep reuniu 700 fumicultores de 18 municípios do Paraná para uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta terça-feira (15), para discutir o Projeto de Lei 119/2023. A proposta visa obrigar a agroindústria a realizar a classificação do tabaco na propriedade, alterando as atuais regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura.

Proposta I

O deputado Tião Medeiros (PP-PR) teve dois projetos de lei incluídos na Agenda Legislativa do Agro 2025 da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A agenda foi lançada no plenário do Senado Federal, com destaque para o PL 1406/2024, que visa garantir tratamento isonômico nas relações internacionais e proteger as exportações brasileiras.

Proposta II

Outro projeto do deputado Tião Medeiros, o PL 4497/2024, propõe a prorrogação do prazo para a regularização fundiária de imóveis rurais em faixas de fronteira até 2030. A iniciativa busca dar mais tempo para a ratificação de títulos de imóveis que se encerraria em outubro de 2025.

Exportações

O Paraná registrou crescimento de mais de 20% nas exportações em 2025. A carne suína in natura teve aumento de 89,5%, alcançando US$ 121 milhões no primeiro trimestre. As exportações de frango cresceram 23%, totalizando US$ 1 bilhão. O total exportado pelo estado chegou a US$ 5,3 bilhões entre janeiro e março. O Paraná se aproxima de Santa Catarina na produção de suínos, com 21,5% dos abates nacionais.

Fundo para calamidades

O Governo do Paraná propôs ampliar o Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap). A proposta inclui repasses para ações preventivas, além de situações de desastres. O projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa. A medida fortalece o apoio financeiro aos municípios em casos de emergência.

Concursos

Estão abertas as inscrições para concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná. Serão contratados 2 mil soldados para a PM e 600 para os Bombeiros. As inscrições vão até 13 de maio, pelo site do IBFC. As vagas estão divididas em cinco regiões: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

Medicina

O Ministério da Educação aprovou a criação de quatro novos cursos de Medicina no Paraná. Serão disponibilizadas 240 novas vagas, com 50% destinadas a instituições em Cascavel e Toledo. O Centro Universitário Univel, de Cascavel, está entre as instituições contempladas. A iniciativa visa ampliar o acesso ao ensino médico no estado. Os cursos atenderão à demanda crescente por profissionais de saúde na região.

Festival das Cataratas

Foz do Iguaçu vai receber mais de 500 profissionais do turismo durante o Festival das Cataratas, entre os dias 5 e 7 de junho. O evento inclui feira de negócios, fóruns, capacitações e rodadas comerciais no Rafain Palace Hotel. A estrutura terá 7 mil metros quadrados e contará com expositores nacionais e internacionais. A expectativa é de mais de 8 mil participantes e impacto econômico superior a R$ 10 milhões. A iniciativa movimenta o setor turístico e reforça o posicionamento da cidade como destino internacional.

Cuida Paraná

Maringá e região recebem a segunda fase do projeto Cuida Paraná, que oferece qualificação profissional em direitos humanos para migrantes, refugiados, apátridas e pessoas em situação de rua. O curso de Auxiliar de Manutenção do Senai conta com 175 inscritos.

Cuida Paraná II

O secretário Santin Roveda anunciou a bolsa-auxílio de R$ 3 mil, alimentação e transporte para os participantes do curso, que terá aulas presenciais em colégios estaduais e universidades, com foco na revitalização de espaços públicos.

Nova direção

O Governo do Paraná nomeou, pela primeira vez, uma mulher para dirigir a TV Paraná Turismo, emissora pública estadual. A jornalista Karina Oliani assume o comando com foco na modernização e promoção do turismo paranaense. Conhecida por trabalhos em expedições e documentários, ela traz experiência em audiovisual e produção de conteúdo.