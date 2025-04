Corpo de bebê desaparecida é encontrado em armário na casa da mãe

O corpo da recém-nascida Ana Beatriz, desaparecida desde a última sexta-feira (11), foi encontrado nesta terça-feira (15) pela Polícia Civil de Alagoas. A bebê foi localizada dentro de um armário de produtos de limpeza, no quintal da casa onde vivia com a mãe, Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, no município de Novo Lino, interior do estado.

A localização do corpo aconteceu após o advogado de Eduarda convencer a jovem a revelar o paradeiro da filha. Ele acionou a polícia, que foi até o imóvel e encontrou o corpo. No momento da descoberta, Eduarda desmaiou e foi levada ao hospital por uma equipe médica.

Desde o desaparecimento da criança, a polícia conduzia uma força-tarefa de buscas, com apoio de cães farejadores. Ao longo dos dias, Eduarda apresentou pelo menos cinco versões diferentes do caso. Inicialmente, afirmou que criminosos armados haviam invadido a casa e levado a bebê. Em outro depoimento, disse que dois homens encapuzados a teriam violentado e raptado Ana Beatriz.

As versões foram contestadas por vizinhos, que disseram não ter ouvido gritos ou movimentos suspeitos no local. Segundo testemunhas, Eduarda saiu sozinha de casa e procurou ajuda na casa de uma vizinha, relatando o suposto sequestro da filha.

Em outra versão apresentada à polícia, a jovem disse que a bebê estava com dores abdominais antes de desaparecer. As autoridades seguem investigando o caso e aguardam o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte.

A Delegacia Regional de Novo Lino é responsável pelas apurações. Até o momento, não foi confirmada a prisão de Eduarda, que permanece sob observação médica. O caso segue em investigação.