Homem vai parar no hospital e acaba preso após dar tiro na própria mão

Um homem foi preso pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munição após dar um tiro na própria mão. A situação foi registrada na manhã da segunda-feira (14) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os policias receberam a informação de que um homem de 59 anos havia dado entrada na Santa Casa de Cornélio Procópio vítima de disparo de arma de fogo. Uma equipe policial entrou em contato com o indivíduo que relatou que, durante o período da manhã, estava manuseando uma arma de fogo em sua casa, situado ao município de São Sebastião da Amoreira, quando acabou dando um tiro na própria mão.

Diante das informações, a equipe foi até a casa do indivíduo e, em contato com sua esposa, a mulher disse que a arma estava em cima do armário da cozinha. Com isso, foi feita a apreensão do revólver calibre 22, além de seis munições.

Frente aos fatos, a arma e o indivíduo foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.