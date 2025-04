Previsões apontam chuva para esta terça-feira em Wenceslau Braz

A semana começou com variações climáticas na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, marcando um início instável para os próximos dias. Depois de um final de semana chuvoso e temperaturas mais baixas no município, a tendência é que o “climinha de frio” tome conta da cidade, que conta com céu nublado, temperaturas pouco elevadas e previsão de chuvas para esta terça-feira (15).

Embora a sensação térmica esteja ultrapassando os 22°C por volta das 09h42, a temperatura neste horário esteve em 19°C, e as previsões do ClimaTempo apontam que a máxima prevista para hoje será de 23°C, sendo que o pico deve ser por volta das 13h00.

De acordo com as previsões, até as 10h30 não há previsões de chuva, mas a partir das 11h00, as previsões apontam que a chuva deve atingir o município. Está previsto cerca de 10mm de chuva para o município entre as 11h00 e 18h00, sendo que a maior parte da chuva deve cair entre as 12h00 e 15h00.

A umidade do ar segue alta no município durante todo o dia, chegando a 95% de umidade durante o dia. Haverá uma queda na umidade do ar por volta das 12h00, mas volta a subir por volta das 14h00.