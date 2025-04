GIRO PARANÁ

Meta de vacinação

A campanha de vacinação nas escolas públicas do Paraná em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação, promovida pelas secretarias estaduais de Saúde e Educação, tem como objetivo vacinar 85% das crianças e adolescentes. As equipes irão verificar as cadernetas de vacinação e aplicar as doses conforme o calendário vacinal.

Vacinação obrigatória

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a obrigatoriedade da vacinação infantil, mesmo diante de objeções dos pais. O tribunal entendeu que a imunização é um direito garantido por lei e que o interesse coletivo deve prevalecer sobre a vontade dos responsáveis.

AME

O Governo do Paraná inaugurou nesta segunda-feira (14) o novo Ambulatório Médico Especializado do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, com investimento de R$ 13 milhões. A unidade amplia a capacidade de atendimento especializado de 8 mil para até 15 mil consultas mensais. O espaço conta com 24 consultórios modernos e estrutura de ponta para atender toda a Região Metropolitana.

Destaque nacional

Cinco instituições estaduais de ensino superior do Paraná figuram entre as 100 melhores do Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF). UEL, UEM, UEPG, Unicentro e Unioeste se destacaram pela produção científica e impacto acadêmico.

Pinhão

A safra de pinhão no Paraná em 2025 deve cair até 30% em relação a 2024, segundo o Deral. A redução na produção, estimada em 2,1 mil toneladas, pode elevar os preços. A comercialização começou em 1º de abril e segue até o fim de junho.

Tecnologia e Educação

A Receita Federal doou 12 mil smartphones para escolas públicas do Paraná. Os aparelhos, avaliados em R$ 30 milhões, serão usados em oficinas de programação e robótica do Programa Criação. A iniciativa atenderá os 399 municípios do estado.

Curso técnico

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) lançou um novo curso técnico voltado à Defesa Civil, com foco na prevenção de desastres. O anúncio foi feito durante a Expolondrina, em parceria com a Assembleia Legislativa. Estão previstas 250 vagas para 2025 e 500 até 2026.

Planejamento em Foco

O secretário estadual Guto Silva (Cidades) se reuniu com lideranças de Palmas e Francisco Beltrão para debater o desenvolvimento regional. O encontro discutiu estratégias para infraestrutura e geração de empregos, com a participação de empresários e autoridades locais.

Cooperação ambiental

Foi criado em Santo Antônio da Platina o Núcleo de Cooperação Ambiental do Norte Pioneiro. A iniciativa reúne prefeituras, órgãos ambientais e lideranças para desenvolver políticas públicas integradas. Entre as ações previstas estão a preservação e recuperação de nascentes. A sede será no IDR-Paraná local.

PEC da Anistia

A maioria da bancada paranaense na Câmara dos Deputados assinou o pedido de urgência para a PEC da Anistia, que perdoa partidos que descumpriram cotas de gênero e raça. A proposta é criticada por organizações de defesa dos direitos das mulheres e tem gerado intenso debate.

Força do Agro

Durante sessão especial em Londrina, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), exaltou o papel do agronegócio paranaense. Ele destacou a modernização e sustentabilidade do setor, líder nacional em produção de grãos e proteína animal. A sessão homenageou entidades do agro e defendeu novos incentivos à agroindústria.

Educação ambiental

Professores da rede pública de Paranaguá receberão formação para trabalhar temas ambientais em sala de aula. A ação faz parte do projeto “Guardiões dos Manguezais”, promovido pela UFPR e parceiros, que alia educação ambiental à valorização cultural. As atividades começam ainda neste mês.