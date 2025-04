Mais de 250 mil brasileiros caíram nos golpes de Clonagem de WhatsApp e Vendas Falsas em 2024

Com a praticidade e agilidade das redes sociais, muitas pessoas utilizam as transformações tecnológicas para prejudicar outras. No Brasil, os golpes que mais foram aplicados no ano passado estão relacionados ao WhatsApp, onde criminosos se passam por vendedores ou agentes bancários para conseguir roubar outras pessoas que, inocentemente, acabam caindo nos golpes.

Os golpes do WhatsApp, das falsas vendas e da falsa central/falso funcionário de banco foram as principais armadilhas aplicadas em clientes de bancos no ano passado, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

“Em um mundo cada vez mais digital e interconectado, a criatividade dos criminosos não conhece limites. A cada dia, novas tentativas de golpes surgem, visando enganar e prejudicar a população”, alerta a entidade.

Em 2024, os clientes relataram terem sofrido com maior frequência os golpes de Clonagem do WhatsApp, Falsas Vendas, Falsa Central, Pescaria Digital, Falso Investimento, Troca de Cartão, Envio Falso de Boleto, Devolução de Empréstimo, Mão Fantasma e do Falos Motoboy. Ao todo, estes golpes contabilizam mais de 520 mil reclamações, sendo que as que mais receberam foram as de Clonagem do WhatsApp, com 153 mil, e Falsas Vendas, com 150 mil.

Golpe do Whatsapp

O golpe do WhatsApp acontece quando criminosos tentam clonar a conta de WhatsApp da vítima. A Febraban orienta a habilitar, no aplicativo, a opção “Verificação em duas etapas”. Desta forma, é possível cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo aplicativo.

Nesse tipo de golpe, o criminoso tenta cadastrar o WhatsApp da vítima em outro aparelho. Para obter o código de segurança que o aplicativo envia por SMS sempre que é instalado em um novo dispositivo, o falsário envia uma mensagem se fazendo passar por algum tipo de serviço de atendimento ao cliente. Nessa mensagem é solicitado o código para a vítima.

Falsa venda

No golpe de falsa venda, os criminosos criam páginas falsas que simulam e-commerce, enviam promoções inexistentes por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e investem na criação de perfis falsos de lojas em redes sociais.

A orientação é ficar atento a falsas promoções ou a preços praticados muito abaixo dos cobrados pelo comércio. Também é importante tomar cuidado com links recebidos em e-mails e mensagens e dar preferência aos sites conhecidos para as compras.

Outros golpes listados também são os maiores geradores de prejuízos para brasileiros que, sem se dar conta de que se tratam de golpes, acabam caindo e perdendo até milhões de reais. Frente a isso, a população brasileira deve se manter atenta aos golpes e, em dúvidas, acionar responsáveis para evitar prejuízos, além de seguir medidas preventivas para não acabar perdendo dinheiro com isso.