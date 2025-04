Mulher encontra cobra dentro do box do banheiro em Salto do Itararé

O susto e o medo tomaram conta de uma família em Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, que encontrou uma cobra dentro do box do banheiro de sua casa. A situação aconteceu na manhã do último domingo (14), quando Kettlyn Vitória Antunes Fonseca, proprietária da casa, foi guardar alguns itens no banheiro e percebeu a presença do réptil.

Conforme relatou Kettlyn à reportagem da Folha, ela havia chegado do centro da cidade e estava indo guardar algumas coisas que havia comprado no armário do banheiro, quando viu a cobra em cima da banheira do seu filho, que tem apenas um ano de idade.

“Eu me assustei bastante. Fiquei com medo, pois nunca havia visto uma cobra de perto, e ela estava bastante agressiva”, contou Kettlyn. No momento, a cobra começou a dar botes dentro do banheiro, mas o box fez com que ela não saísse e fez com que a situação não terminasse em tragédia.

Cobra foi colocada viva dentro de um pote. Foto: Divulgação

“Eu tive que chamar um vizinho para tirar ela de lá, porque ela estava muito agressiva”, disse. O vizinho utilizou um pedaço de madeira para pegar a cobra, e depois colocou o réptil dentro de um pote, que ainda está na casa com a mulher.

Contudo, o que preocupou ainda mais Kettlyn, foi o fato de ela ter um filho de apenas um ano de idade na casa, e sempre aparecem insetos perigosos dentro da casa. “Eu fiquei com medo. Tenho um bebê em casa, imagina o perigo que não é!”, expressou. “Esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Teve uma vez que eu vi uma aranha grande do lado do meu filho”, disse à reportagem.