Governador anuncia construção de terminal de cruzeiros no Porto de Paranaguá

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou a construção do primeiro terminal de passageiros do Porto de Paranaguá, durante visita técnica ao PortMiami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13). O novo terminal será exclusivo para o embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros marítimos, com o objetivo de fortalecer o turismo no litoral do Paraná.

O projeto está em fase de elaboração pela Portos do Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. A empresa contratada para desenvolver o projeto básico foi selecionada via licitação, com investimento de aproximadamente R$ 386 mil. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2025. Em seguida, será iniciado o processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama.

O terminal será implantado em uma área já utilizada para operações portuárias, onde atualmente atracam navios do tipo ro-ro. Além do terminal, está em estudo a construção de um berço exclusivo para navios de cruzeiro, com projeto que inclui dragagem, sinalização náutica e simulações de manobras. A iniciativa também prevê uma área marítima para pequenas embarcações, responsáveis por levar os passageiros até pontos turísticos.

As simulações de manobras de cruzeiros foram realizadas em março de 2025 no Tanque de Provas Numérico da USP, com base em dados coletados na Baía de Paranaguá. Os testes integram o projeto básico, que será desenvolvido com tecnologia BIM (Building Information Modeling), utilizada para criar modelos digitais de construção.

O terminal integra um conjunto de ações para impulsionar o turismo na região, incluindo a revitalização do centro histórico de Paranaguá. O Porto já recebeu duas temporadas de cruzeiros da MSC. Entre 2023 e 2025, foram 24 escalas, movimentando mais de 58 mil turistas e R$ 25 milhões na economia local.

Segundo o IBGE, o turismo paranaense cresceu 13,6% em 2024, acima da média nacional. Em fevereiro de 2025, o Estado liderou o crescimento do setor no Brasil, com alta de 6,5%.