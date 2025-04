Jaguariaíva celebra dez anos da instalação do Campus do IFPR

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Jaguariaíva completou 10 anos de atividades e celebrou a data com uma cerimônia realizada nas dependências da instituição na última semana. O evento contou com a presença do prefeito municipal, do vice-prefeito, estudantes, servidores, moradores e autoridades locais.

Durante a solenidade, foi descerrada uma placa comemorativa que marca a década de funcionamento do campus, inaugurado oficialmente em 10 de abril de 2015. O ato simbólico também destacou a parceria entre a Prefeitura Municipal de Jaguariaíva e o IFPR, desde os primeiros esforços para implantação da unidade até o apoio contínuo às ações acadêmicas e administrativas.

O campus de Jaguariaíva se destaca pela oferta diversificada de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação. Atualmente, disponibiliza os cursos Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, além dos cursos Técnicos Subsequentes na modalidade EAD em Logística, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. No ensino superior, oferece o curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade. A pós-graduação lato sensu é ofertada na área de Educação e Tecnologia, e o campus também conta com o Mestrado Profissional em Ensino de Geografia (PROFGEO).

Desde sua fundação, o IFPR Campus Jaguariaíva já formou cerca de 600 alunos, somando os cursos presenciais, à distância e programas de formação inicial e continuada (FIC). O número expressivo reforça a importância da instituição na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho e no desenvolvimento educacional da região.

A cerimônia comemorativa marcou não apenas a trajetória da instituição, mas também reafirmou o compromisso do IFPR com a educação pública, gratuita e de qualidade no município.