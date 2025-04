Homem é detido após ameaçar ficar pelado e fazer cocô em frente a padaria

Um homem foi detido na manhã do domingo (13) após ameaçar ficar pelado e defecar em frente a uma padaria. A ocorrência foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de perturbação de sossego em uma padaria situada a Rua Frei Rafael Proner. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o solicitante informou que um homem em situação de rua estava perturbando os clientes pedindo para que eles comprassem algo para ele comer e, ao ser advertido e pedido para que ele deixasse o local, o suspeito ameaçou tirar a roupa e defecar em frente ao estabelecimento.

Frente aos fatos, foi lavrado o termo circunstanciado da situação e o suspeito liberado em seguida.