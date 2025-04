Governo inaugura UTI Neonatal em Cornélio Procópio com mais de R$ 1,7 milhão investido

A população de Cornélio Procópio e dos demais 20 municípios que compõem a 18ª Regional de Saúde do Paraná, passaram a contar, desde a última sexta-feira (11), com uma importante ampliação na rede de atendimento neonatal da região. O Governo do Estado e a prefeitura do município inauguraram a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa, que agora está com mais leitos destinados para o atendimento dos recém-nascidos.

A nova estrutura representa um avanço significativo para a saúde pública regional, fruto de um investimento de R$ 1,7 milhão realizado pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Os recursos foram aplicados na reforma completa do espaço físico da unidade, bem como na aquisição de equipamentos hospitalares de alta complexidade, essenciais para garantir um atendimento qualificado e seguro aos bebês e suas famílias.

Com o investimento, a nova UTI da Santa Casa de Cornélio Procópio passa a contar com 10 leitos totalmente equipados para atender os recém-nascidos dos 21 municípios que compõem a Regional de Saúde.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de diversas autoridades estaduais e municipais. O governador em exercício, Darci Piana, participou do evento ao lado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que destacou a importância da UTI Neonatal para a descentralização e regionalização do atendimento especializado no Estado. Também estiveram presentes o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Brasil; o secretário da Educação, Roni Miranda; o secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e o subchefe da Casa Civil, Lúcio Tasso.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury, acompanhou a inauguração, juntamente com os deputados estaduais Cobra Repórter, Luiz Cláudio Romanelli e Tercílio Turini, que têm forte atuação na região e contribuíram para a viabilização do projeto. Representando o Legislativo municipal, participaram o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Hannouche, e os vereadores Thais Takahashi, Anderson Araújo, Ana Paula Ferreira, Yago Pereira, Sebastião Ramos e Luciane Souza.

A diretoria da Santa Casa também marcou presença no ato, representada pelo presidente José do Carmo Neto, que agradeceu o empenho coletivo para tornar a obra realidade. A primeira-dama do município, Ana Carolina Sampaio, e o vice-prefeito Hermes Fonseca, além de outras lideranças locais e regionais, participaram da solenidade.

Com a nova UTI Neonatal, a Santa Casa de Cornélio Procópio passa a desempenhar um papel ainda mais estratégico na assistência hospitalar do Norte Pioneiro, oferecendo atendimento humanizado e de alta complexidade a recém-nascidos que enfrentam situações delicadas logo nos primeiros dias de vida. A estrutura vai permitir salvar vidas, reduzir transferências para outros centros urbanos e dar mais tranquilidade às famílias da região.