Homem é preso após ameaçar esfaquear a namorada próximo a escola da região

Um homem foi preso na tarde da última sexta-feira (11) após denúncias de que ele estaria ameaçando pessoas com uma faca em uma rua próximo a uma escola. A ocorrência foi registrada no município de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem ameaçava pedestres com uma faca próximo a Escola Professor Luiz Petrini gritando que iria esfaquear a namorada que conseguiu se proteger na casa de uma amiga. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o suspeito na Praça Central do município portando uma faca. Durante a abordagem, o homem disse aos policiais que estava com a faca para se proteger.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil e liberado na sequência. A faca foi apreendida.