Com 80,2%, Ratinho Junior alcança aprovação recorde em Curitiba

O governador Ratinho Junior (PSD) alcançou o maior índice de aprovação entre o eleitorado de Curitiba, com 80,2%, de acordo com o novo levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (14). É a melhor avaliação de Ratinho Junior na Capital — maior colégio eleitoral do Estado — no período de um ano entre as pesquisas.

Enquanto que a aprovação do governador do Paraná é a maior entre os levantamentos, o percentual de pessoas que desaprovam a gestão estadual na cidade é a menor da série, com 16,8%, índice que vem diminuindo a cada pesquisa. Foram ouvidas 810 pessoas, com 16 anos ou mais, residentes de Curitiba. O grau de confiança é de 95%.

A Paraná Pesquisas também questionou os curitibanos sobre a avaliação da gestão estadual: 66,6% avaliam como ótima ou boa e 21,9% como regular. No recorte, 28,5% definem a gestão como ótima, melhor resultado na comparação com as cinco pesquisas anteriores. Outros 38,1% consideram como boa. Não sabem ou não opinaram somam 1,5%.

No recorte por gênero, 82,3% dos homens aprovam o governo de Ratinho Junior no comando do Paraná. Entre as mulheres, 78,5% gostam da gestão estadual. Por faixa etária, a aprovação é maior entre as pessoas com idades entre 45 e 59, com 81,4%, seguida por 25 a 34, com 81,2%, e 60 anos ou mais, com 81,1%.

Entre os níveis de escolaridade, a aprovação do Governo do Estado é maior entre os que concluíram o ensino fundamental, com 84,1%, seguida pelo ensino médio, 82,7%, e ensino superior, 75,5%. Entre as pessoas economicamente ativas, a aprovação é de 80,1%, enquanto que aqueles que não trabalham o índice é um pouco superior, com 80,7%.