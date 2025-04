Churrasco termina com facadas e duas mulheres feridas no Norte Pioneiro

Duas pessoas ficaram feridas após uma mulher invadir um churrasco e desferir golpes de faca contra as vítimas. A ocorrência foi registrada na noite do sábado (12) em um churrasco realizado em uma residência situada em Assaí.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde duas pessoas haviam sido feridas com golpes de faca. Diante do chamado, os agentes foram até a Avenida José Ulisses Batista para averiguar a situação.

No local, duas mulheres informaram que estavam realizando um churrasco quando uma mulher chegou a o local procurando pelo seu marido e, ao não encontrar o homem, partiu com uma faca para cima das solicitantes causando ferimentos nas duas vítimas. Em seguida, a suspeita fugiu do local.

Frente aos fatos, as vítimas de 29 e 36 anos foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. A equipe ainda realizou diligências em busca da suspeita, mas até o fechamento desta matéria ele não havia sido encontrada.