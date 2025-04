Bolsonaro se recupera após cirurgia de 12 horas e quadro clínico é estável

GOLPES Há 7 horas Mais de 250 mil brasileiros caíram nos golpes de Clonagem de WhatsApp e Vendas Falsas em 2024 Lista conta com mais de 520 mil reclamações de golpes aplicados através das redes sociais em todo o Brasil

NACIONAL Há 2 dias Bolsonaro será transferido para Brasília e pode passar por cirurgia neste domingo Ex-presidente apresentou distensão abdominal durante agenda no Rio Grande do Norte e será transferido em UTI aérea para avaliação no Hospital DF Star, em Brasília