Homem tem carro furtado ao parar em rodovia para fazer “xixi”

Um homem teve seu carro furtado na madrugada do último sábado (12) ao parar o veículo as margens da rodovia BR-369 para fazer suas necessidades fisiológicas. A situação aconteceu no trecho da rodovia que liga Cornélio Procópio a São Jerônimo da Serra, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto registrada na rodovia BR-369. No local, o solicitante informou a equipe que parou seu carro as margens da rodovia e foi até o mato para fazer suas necessidades fisiológicas, momento em que dois homens em uma moto pararam no local e furtaram o automóvel.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. As equipes realizaram diligências em busca do veículo, mas o mesmo não havia sido localizado até o fechamento desta matéria.