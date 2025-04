Bolsonaro será transferido para Brasília e pode passar por cirurgia neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá passar por uma cirurgia exploratória nos próximos dias após ser diagnosticado com uma obstrução intestinal. O quadro clínico é decorrente das complicações do atentado a faca sofrido por ele durante a campanha presidencial de 2018. A equipe médica que o acompanha avalia a necessidade de uma nova intervenção cirúrgica para investigar os impactos da obstrução.

Bolsonaro começou a apresentar sintomas na manhã de sexta-feira (11), enquanto participava de um ato político em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. O ex-presidente foi inicialmente atendido em um hospital da cidade e, posteriormente, transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal, onde deu entrada às 11h15 com distensão abdominal e dores intensas. Após a avaliação médica, foi constatada a obstrução intestinal.

Neste sábado (12), Bolsonaro divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual confirma a possibilidade de ser submetido a uma cirurgia. Ele também afirmou que poderá ser transportado para Brasília ainda neste sábado, onde continuará o tratamento no Hospital DF Star. O translado será realizado em um avião equipado como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel.

De acordo com o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado e que acompanha Bolsonaro desde o início do quadro, a equipe médica considerou necessário o deslocamento para Brasília diante da complexidade da situação. O médico Cláudio Biroline, que acompanha o ex-presidente desde o atentado de 2018, chegou durante a madrugada para reforçar a avaliação clínica e está à frente da decisão sobre o tratamento.

A transferência para a capital federal contará com o apoio logístico de forças de segurança federais, estaduais e municipais, incluindo a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. A operação tem como objetivo garantir a segurança e a fluidez do deslocamento do ex-presidente até o aeroporto de Natal, evitando tumultos.

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro enfrenta complicações médicas relacionadas ao ataque sofrido em Juiz de Fora (MG), há quase sete anos. Desde 2018, ele passou por quatro cirurgias para tratar lesões provocadas pela facada que atingiu a região abdominal. A obstrução intestinal é uma das principais sequelas do atentado, sendo monitorada periodicamente por sua equipe médica.

No Hospital DF Star, em Brasília, será decidido se a cirurgia exploratória será realizada imediatamente ou se novas avaliações clínicas serão feitas antes do procedimento. A equipe médica não divulgou, até o momento, previsão de alta nem detalhes adicionais sobre o tratamento.

O estado de saúde de Jair Bolsonaro continuará sendo acompanhado de perto, e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações clínicas e decisões médicas nas próximas horas.