Idoso é morto com cabo de rastelo no Norte Pioneiro

A equipe da Polícia Civil de Andirá, no Norte Pioneiro, está investigando a morte de um homem de 78 anos que foi encontrado em um rio. A situação aconteceu no início da madrugada do sábado (12).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, inicialmente os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma situação de achado de cadáver vítima de afogamento. Diante do chamado, a equipe da Rotam foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes constataram que o local havia sido violado, pois o corpo havia sido retirado da posição inicial que havia sido encontrado e arrastado por cerca de 20 metros pelo filho da vítima. Ao observar o cadáver, os policiais constataram que havia um sangramento na cabeça que acumulou uma poça de sangue sob o corpo, algo incomum para uma situação de afogamento.

Com a chegada da equipe do SAMU, os socorristas realizaram uma análise preliminar do corpo sendo constatado que havia um ferimento contuso na região da nuca causado ainda em vida, o que apontou que, na verdade, o idoso teria sido vítima de um homicídio.

Indagado sobre a situação, o filho da vítima relatou que seu pai estava acompanhando e disse o primeiro nome da pessoa que estaria com o idoso. O filho ainda contou que enquanto se deslocava para o local onde seu pai foi encontrado encontrou o suspeito pelo caminho o qual aparentava estar nervoso e, ao ser perguntado sobre a vítima, respondeu de forma evasiva.

Ao averiguar o local onde o filho encontrou o pai, os policiais ainda encontraram o cabo de um rastelo que foi conservado intacto até a chegada da perícia, sendo a possível arma utilizada para cometer o crime.

Os agentes ainda foram até a casa do suspeito e, ao ser indagado sobre a situação, negou o ter praticado o homicídio, mas repassou aos policiais informações desconexas e não soube explicar porque não acionou o socorro quando o idoso teria se afogado. Em contato com a mãe do suspeito, esta relatou que o filho chegou em casa muito calado.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML.