Bolsonaro posta foto em hospital após ser internado nesta sexta-feira

Durante a tarde, o ex-presidente postou uma foto no X informando que a internação aconteceu após ele sentir fortes dores provenientes de uma complicação no intestino delgado. Apesar do susto, Bolsonaro informou que os médicos avaliaram que não será necessário a realização de uma nova cirurgia, visto que a situação pode ter sido causada em decorrência da facada que levou durante a campanha eleitoras de 2018 em Juiz de fora.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado em um hospital na cidade de Natal após sentir fortes dores abdominais. A situação aconteceu durante uma viagem pelo interior do Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (11).

