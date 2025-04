Mulher é amarrada, colocada à força dentro do carro e ameaçada pelo companheiro em Jundiaí do Sul

Na tarde da última quinta-feira (10), a Polícia Militar de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, foi acionada para atender a uma ocorrência no Assentamento Santa Elizabeth, no Bairro Nango Vive. De acordo com a solicitação, um indivíduo havia deixado seu filho de sete meses na fazenda onde reside sua mãe e saído de carro, afirmando que iria matar sua companheira, que estaria amarrada no interior do carro.

Frente à situação de emergência, os policiais se descolaram rapidamente ao local e, ao chegar na fazenda, foram informados que o suspeito teria amarrado as pernas da mulher e colocado ela dentro do veículo, além de ter abandonado a criança na grama da fazenda antes de sair.

Com isso, a equipe policial iniciou buscas e conseguiu localizar o casal na estrada, onde estavam discutindo ao lado do veículo. Aos policiais, a mulher afirmou possuir uma medida protetiva contra o indivíduo, e afirmou que realmente havia sido agredida, amarrada e colocada dentro do veículo à força

Frente aos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao hospital de Ribeirão do Pinhal para laudo de lesão corporal, sendo posteriormente apresentado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A criança foi deixada sob os cuidados da avó e encaminhada ao Conselho Tutelar para as devidas providências.

A operação contou com o apoio de viaturas da região e da equipe de Operação com Cães do 2º BPM e resultou na prisão do indivíduo e socorro da vítima.