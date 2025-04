Homem bêbado agride mulher e filho no Norte Pioneiro

Na madrugada desta sexta-feira (11), um homem de 44 anos de idade foi preso na cidade de Andirá, no Norte Pioneiro, após agredir fisicamente sua esposa e seu filho enquanto estava bêbado. A ocorrência foi registrada na rua Antônio Calixto, após a mulher ter solicitado auxílio da Polícia Militar.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, o acionamento aconteceu por volta das 01h00 da madrugada desta sexta-feira pela esposa do suspeito, que relatou ter sido agredida pelo marido, o mesmo que também havia empurrado seu filho.

Em contato com os policiais, que foram rapidamente ao local indicado, a mulher contou que o marido havia começado a beber por volta das 21h00 da última quinta-feira (10). Já alcoolizado, o homem foi deitar já de madrugada, quando acabou deitando sobre ela na cama.

Com isso, a mulher havia pedido que ele saísse de cima dela, momento este em que o marido começou a ficar agressivo e ofendê-la com palavras de baixo calão. Diante da briga, o filho do casal foi até o quarto, temendo que o pai pudesse agredir sua mãe. Quando chegou no cômodo, foi empurrado pelo pai, que se virou e desferiu um tapa na cabeça da mulher.

Neste momento, o filho tentou intervir novamente e a esposa disse que chamaria a polícia. Frente à ameaça de chamar as autoridades, o indivíduo se evadiu do local, mas em seguida foi encontrado pelos policiais ainda bêbado e recebeu voz de prisão.

Frente aos fatos, o homem foi encaminhado para os procedimentos cabíveis e pertinentes à situação, que foi caracterizada como violência doméstica e familiar.