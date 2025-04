Idosa chama a polícia após ser ameaçada pelo vizinho com um facão

Na manhã desta terça-feira, 8, por volta das 08h25min, a Polícia Militar de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em uma residência localizada na Rua José Mario Junqueira. Segundo informações repassadas pelo 190, a moradora de 68 anos relatou que estava sendo ameaçada por seu vizinho, que estaria portando um facão.

No local, a solicitante informou que, momentos antes da chegada da equipe policial, o vizinho estava em via pública, jogando galhos de árvores e, com o facão em mãos, batia o objeto contra o meio-fio enquanto olhava diretamente para ela. Sentindo-se ameaçada pela atitude do homem, a mulher decidiu registrar a ocorrência na delegacia. Ela também mencionou que, posteriormente, decidiria se representaria criminalmente contra o vizinho.

A equipe policial realizou os procedimentos necessários, lavrando o Boletim de Ocorrência para dar seguimento ao caso. O envolvido, por sua vez, não foi localizado durante a ocorrência. A vítima ainda está avaliando se tomará outras providências legais em relação ao ocorrido.