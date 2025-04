Carlópolis confirma data e atrações principais da FrutFest 2025

Considerada como a maior feira de fruticultura de todo o estado do Paraná e também do sudoeste do estado de São Paulo, Carlópolis começa a se preparar para a FrutFest de 2025. Com data marcada e grandes nomes da música brasileira já confirmados para marcar presença, o evento promete agitar não só o município, mas todo o Norte Pioneiro no mês de setembro.

A confirmação da XVI edição da FrutFest foi divulgada oficialmente pela prefeitura do município de Carlópolis. De acordo com a programação do evento, a festança está marcada para começar no dia 04 de setembro, uma quinta-feira, e promete agitar o município até o domingo (07), com os maiores hits da atualidade.

Serão quatro dias de puro entretenimento para o público. Para a estreia do evento, está confirmada a dupla Zé Neto e Cristiano, a dupla que conquistou o Brasil com os maiores hits do sertanejo, como “Largado às Traças” e “Alô Ambev”. Em seguida, no segundo dia do evento, o cantor Leonardo, cantor da famosa “Decida”, será encarregado de entreter o público, além do cantor Thiago Carvalho, que também se apresentará neste dia.

No dia 06 de setembro, terceiro dia da festa, duas grandes atrações aguardam o público em Carlópolis. Neste dia, será a vez da dupla Fernando e Sorocaba e do grupo Traia Véia agitarem a região com algumas das músicas mais famosas e ovacionadas em todo o Brasil. Encerrando os shows ao vivo, a programação ainda conta com a apresentação do cantor Felipe Araújo durante a tarde.

Mais informações sobre o evento ainda não foram divulgadas até o momento, mas a reportagem da Folha ficará atenta para atualizar os leitores sobre as próximas atrações da FrutFest 2025 que serão confirmadas com o passar dos meses.