Governador anuncia compra de 2 mil armas não letais de gigante global que fornece para o FBI

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou nesta quarta-feira (9) a sede da Axon Enterprise, em Phoenix, no Arizona, e anunciou a compra de 2 mil armas não letais de incapacitação neuromuscular para o Governo do Paraná. Com isso, 600 novos armamentos se somam à primeira compra de 1,4 mil Tasers 10, anunciada em novembro do ano passado. O investimento total será de mais de US$ 5 milhões.

A iniciativa marca a primeira compra de armamentos desse tipo feita pelo Estado e representa mais um passo na modernização das forças de segurança pública paranaenses. Poucos estados e países utilizam esses armamentos no dia a dia. As primeiras 1,4 mil armas já foram entregues e estão na Academia Policial Militar do Guatupê. Os cartuchos serão entregues nas próximas semanas e os treinamentos devem começar a partir disso. O contrato das novas armas começa a tramitar a partir de agora.

Desde 2019, o Estado já adquiriu 32,5 mil armas para as polícias, a maioria delas importadas, somando R$ 93,3 milhões em investimentos. A compra das armas de incapacitação neuromuscular é inédita e vai ampliar o leque de atuação das polícias com foco em ações de baixo risco. Elas serão disponibilizadas para as polícias Militar, Civil, Penal e Científica.

Durante a visita à empresa – referência global em tecnologias voltadas à segurança pública, com clientes como o FBI –, o governador conheceu os equipamentos que serão utilizados pelos agentes paranaenses e discutiu detalhes do processo de treinamento e adaptação à nova tecnologia. A arma tem conexão inteligente e dispersão de energia de até quatro dardos de uma só vez, laser para cenários diurnos, bateria recarregável e alerta de aviso sonoro e visual.

“Estamos fazendo uma compra internacional inédita no Paraná para garantir mais segurança com responsabilidade, colocando o Paraná ao lado das melhores polícias do mundo. As armas não letais de incapacitação neuromuscular são fundamentais para situações que exigem controle, principalmente para imobilização e ambientes com muitas pessoas”, afirmou o governador Ratinho Junior.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, que também participa da missão oficial, destacou que o uso das armas não letais de incapacitação neuromuscular será estratégico em operações urbanas e rurais, inclusive com potencial de reduzir confrontos armados. “Esses equipamentos vão dar mais segurança tanto para os policiais quanto para os cidadãos. É uma ferramenta moderna, eficiente e, sobretudo, menos letal, que permitirá ações de contenção com mais técnica e menos risco de fatalidades”, afirmou.

A aquisição faz parte de um ciclo consistente de investimentos do Estado em segurança pública, que tem apresentado resultados expressivos. Em 2024, o Paraná registrou a menor taxa de homicídios da sua história: 14,06 mortes por 100 mil habitantes. Desde 2010, essa taxa caiu mais de 50%.

Além disso, houve redução em praticamente todos os indicadores de criminalidade, incluindo furtos, roubos e crimes em áreas rurais. O Programa Patrulha Rural Comunitária 4.0, por exemplo, ajudou a reduzir em até 68% os crimes de furto de insumos agrícolas e em quase 58% os casos envolvendo animais.

A agenda internacional faz parte da missão oficial do Governo do Paraná nos Estados Unidos e reforça a política de investimentos contínuos na área da segurança pública.

Ratinho Junior já esteve em Las Vegas participando do NAB Show, onde apresentou um panorama do Estado para empresários do setor de radiodifusão e se encontrou com o presidente da Google Cloud para a América Latina para ampliar o uso das ferramentas da empresa no serviço público paranaense.

Agora o governador segue para a capital Washington, onde se reúne com a secretária adjunta interina para a América do Sul, Amy Radetsky; e encerra a missão em Miami, onde vai se reunir com o time da MSC Cruzeiros, terceira maior companhia de cruzeiros do mundo.