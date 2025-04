Educação de Jovens e Adultos está com matrículas abertas em Salto do Itararé

A prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou que está com as matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa representa uma grande oportunidade para aqueles que, por diferentes motivos, não puderam concluir o ensino fundamental na idade apropriada e agora desejam retomar seus estudos.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as matrículas estão abertas ofertando a oportunidade de conclusão do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano escolar, para jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade que não tenham completado esta etapa pelos mais variados motivos que resultaram na evasão escolar.

Os interessados em participar da iniciativa devem procurar a Secretaria Municipal de Educação de Salto do Itararé, ou entrar em contato com a Secretaria através do telefone 0800-400-2072. As matrículas podem ser realizadas entre as 08h00 e 17h00 no prédio da Secretaria ou também pelo telefone.