Sanepar vai realizar manutenção preventiva em São José da Boa Vista; moradores podem ficar sem água

Na próxima sexta-feira (11), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realizará uma manutenção preventiva na estação de tratamento de água em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro. As atividades de manutenção serão realizadas durante a tarde, e poderão resultar na oscilação ou até mesmo na falta de água temporária em alguns bairros da cidade.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura do município, as obras começarão às 12h00 da próxima sexta-feira, se estendendo até as 17h00. Portanto, a falta de água pode ocorrer devido ao fato de que o abastecimento da cidade seja regularizado após quatro horas da finalização da manutenção, ou seja, por volta das 19h00.

Por este motivo, a Sanepar orienta que a população priorize o uso de água na próxima sexta-feira para alimentação e higiene pessoal sem desperdícios, evitando atividades que utilizem uma quantidade maior de água, como lavar veículos, calçadas ou quaisquer outras ações que resultem em um gasto maior durante o dia.

Portanto, só ficarão realmente sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.