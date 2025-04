Com 27 mortes, Paraná registra mais 5.400 casos de dengue em uma semana

Foram registrados mais de 30 mil casos no Estado até o momento. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Na última terça-feira (08), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou o novo informe semanal da dengue. Segundo os registros, o Estado já ultrapassou os 30 mil casos confirmados de dengue e chega a 27 mortes causadas pela doença.

Em uma semana, os registros apontam que foram confirmados 5.404 novos casos de dengue no Estado, além de que mais oito óbitos foram confirmados nos últimos sete dias. Os novos óbitos ocorreram entre fevereiro e março, mas a confirmação de que a causa foi a dengue surgiu apenas agora.

Segundo o boletim, os novos óbitos foram confirmados em uma criança do sexo feminino, três mulheres e quatro homens, com idades entre 9 e 76 anos. Além disso, a Saúde está investigando um outro óbito, de uma criança de três anos, que também pode ter sido resultado do avanço da dengue.

Os dados do ano epidemiológico de 2025 totalizam 115.590 notificações de casos de dengue, sendo que 30.635 diagnósticos foram confirmados e 27 mortes também foram registradas. No total, dos 399 municípios paranaenses, 393 já apresentaram notificações da doença transmitida pelo Aedes Aegypti, e 334 possuem casos confirmados.

DENGUE NO NORTE PIONEIRO

Na região do Norte Pioneiro, a situação continua se agravando a cada dia que passa. Com cidades emitindo estado de emergência por conta dos casos avançados de dengue, a região está entre as principais afetadas pela doença até o momento.

Entre as Regionais de Saúde com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico, está a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, responsável por diversas cidades do Norte Pioneiro. A Regional aparece fechando a lista das regionais com os maiores números, tendo 1.852 casos confirmados.

A 14ª Regional de Saúde de Paranavaí aparece como a regional com mais casos, tendo 7.193 confirmados, seguida pela 17ª RS de Londrina, que tem 7.105 e a 15ª RS de Maringá, com 3.569 casos confirmados. Antes da 19ª RS de Jacarezinho, ainda aparece a 12ª RS de Umuarama, com 2.262 casos confirmados.