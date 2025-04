Governador apresenta panorama do Paraná em feira global de comunicação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior elencou avanços obtidos pelo Estado nos últimos anos durante a sua participação nesta terça-feira (8) no Aerp Day, evento promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp) em Las Vegas, nos Estados Unidos. O encontro foi organizado por empresários paranaenses do setor e integra o NAB Show, a maior feira do setor de tecnologia e radiodifusão do mundo, produzida anualmente pela National Association of Broadcasters (NAB) desde 1991.

À plateia, formada por empresários de radiodifusão paranaenses, mas também de outras partes do Brasil e do mundo, Ratinho Junior mencionou alguns indicadores sobre o Paraná que ajudam a ilustrar o bom momento pelo qual o Estado passa atualmente. Entre outros números, ele enfatizou o aumento de 63% do Produto Interno Bruto do Paraná em apenas seis anos – que saltou de R$ 440 bilhões em 2018 para R$ 718,9 bilhões em 2024.

Uma das principais consequências desse crescimento refletiu, segundo o governador, no aumento de oportunidades no mercado de trabalho formal. No quarto trimestre de 2024, o Paraná registrou uma taxa de desemprego de apenas 3,3% da população segundo o IBGE, a menor da série histórica, iniciada em 2012.

“Estes dados demonstram que fizemos o dever de casa por meio da redução da burocracia e da criação de condições favoráveis para que o setor privado investisse no Paraná, o que se reflete no aumento do PIB e na criação de milhares de empregos”, afirmou Ratinho Junior durante o encontro.

Ele também citou dados do turismo. Em 2024 o Paraná recebeu 894.536 turistas estrangeiros, um aumento de 13,2% em relação a 2023, que registrou 791.504 turistas. Com o resultado, o Paraná foi o terceiro principal portão de entrada de turistas estrangeiros no País.

Ao falar especificamente sobre as empresas de radiodifusão, o governador seguiu a mesma linha, defendendo mudanças na legislação que garantam menos burocracia e o mesmo tratamento dado a outros concorrentes, como as big techs, para que o setor possa continuar crescendo e se desenvolvendo.

“Além de se modernizarem e estarem abertos às novas tecnologias, as rádios precisam buscar a isonomia em relação às plataformas de streaming no que diz respeito ao pagamento de impostos e direitos autorais, garantindo que todos tenham as mesmas condições de disputar seu espaço no mercado”, afirmou Ratinho Junior.

Outra questão que precisa ser discutida, segundo o governador, é a modernização das regras envolvendo o setor, que foram definidas há décadas no Brasil, quando a dinâmica da comunicação era completamente diferente.

“É preciso discutir as questões legais que impactam a radiodifusão brasileira e reduzir burocracias de uma regulamentação que ainda funciona no modelo cartorial. Com isso, os empresários poderão expandir as suas atividades e contribuir com a geração de mais empregos, a promoção do turismo regional e defesa dos interesses locais onde as rádios estão inseridas”, defendeu.

Também em Las Vegas, Ratinho Junior se reuniu com diretores da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel), duas das principais associações de comunicação do Brasil.

A agenda na cidade contou ainda com um encontro com o presidente do Google Cloud para a América Latina, Eduardo López. Recentemente, o Governo do Paraná lançou seis novas soluções desenvolvidas em parceria com a Google que utilizam inteligência artificial (IA) para melhorar a prestação de serviços públicos à população paranaense.

Ratinho Junior segue para Phoenix, capital do Arizona, para visitar a empresa Axon Enterprise, gigante do setor de segurança pública. Ele se reúne na quarta-feira (9) com diretores e conhecerá novas tecnologias e equipamentos. O Paraná está comprando 1.400 armas não letais (teasers) da empresa para utilização pelas forças de segurança públicas estaduais e a viagem será uma oportunidade para concretizar o cronograma de entrega. O investimento na aquisição foi de R$ 24,6 milhões.