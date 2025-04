Jundiaí do Sul divulga formulário online para cidadãos opinarem sobre melhorias no município

Na última segunda-feira (07), a prefeitura de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro, anunciou a abertura de uma Audiência Pública em formato de formulário online para que a população possa colaborar com a prefeitura sugerindo prioridades e diretrizes para o orçamento municipal do próximo ano.

A participação nesta audiência online é de suma importância para o desenvolvimento do município e das políticas públicas, tendo em vista que a colaboração dos moradores auxiliará a gestão a elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 buscando promover melhorias e adequações nas áreas opinadas pelos próprios moradores.

O formato de formulário online torna a participação da população prática e ágil, tendo em vista que os cidadãos poderão opinar e sugerir propostas dentro de cinco categorias, definidas para o desenvolvimento do município. Entre estas opções, estão as áreas de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, Segurança Pública e Defesa Civil.

Para participar, é simples. Os cidadãos deverão entrar no site oficial da prefeitura e selecionar a aba Audiência Pública para Discussão e Avaliação da LDO. Ao selecionar a aba, os usuários serão direcionados para uma página contendo as explicações sobre a audiência, que também contará com o link para o formulário online, que também está disponível AQUI.

Primeira pergunta do formulário online é sobre Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Foto: Print

Dentro do formulário, a participação é ainda mais fácil. As opções aparecerão em formato de perguntas objetivas com as opções de respostas que devem ser selecionadas pelos usuários. A primeira pergunta, por exemplo, é sobre Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Nela, a prefeitura deixa o questionamento de “Qual deve ser a prioridade para melhorias na infraestrutura urbana?”. Entre as opções, estão Pavimentação de Ruas e Estradas, Saneamento Básico, Iluminação Pública e Outras, que contém a opção de especificar.

Após responder todas as perguntas, basta clicar em “Enviar Formulário” que as respostas serão enviadas diretamente para a prefeitura, que analisará todos os formulários para a criação da LDO de 2026. A entrega dos formulários estará disponível até o dia 06 de maio.