Ratinho Junior destaca a importância do Agro paranaense para economia brasileira

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou na última sexta-feira (4) da abertura oficial da ExpoLondrina 2025, evento realizado no Parque Ney Braga Eventos, em Londrina, na região Norte do Paraná. A feira, promovida pela Sociedade Rural de Londrina, é uma das maiores do Brasil no setor agropecuário, e durante a cerimônia, Ratinho Junior destacou a importância do agronegócio para a economia do Paraná e do Brasil.

“A ExpoLondrina é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, o que mostra a força do agronegócio local e o protagonismo paranaense neste setor. Nosso agro está cada vez mais industrializado, agregando valor aos nossos produtos, gerando emprego e levando desenvolvimento aos paranaenses. Tudo isso acontece graças à confiança que o produtor rural tem no Paraná”, afirmou o governador.

Ratinho Junior também destacou a liderança do Paraná na produção de proteína animal e o status do Estado como um dos maiores produtores de grãos do mundo. O Paraná ainda se destaca por ser o estado com o maior número de cooperativas no Brasil. Segundo estimativas do IBGE e do Deral, o Paraná deverá registrar o maior crescimento da produção agrícola entre os estados do Sul e Sudeste, com um aumento de 20% em 2025, totalizando 45 milhões de toneladas. Esse crescimento é o dobro da média nacional, estimada em 10,2%. O Estado também exporta alimentos e bebidas para 176 países.

Uma das ações mais recentes do Governo do Paraná para impulsionar o setor foi o lançamento do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios nas Cadeias Produtivas do Agro (FIDC Agro Paraná), criado para financiar a expansão das atividades dos produtores agrícolas. O governador afirmou que o fundo deve alavancar aproximadamente R$ 2 bilhões, ajudando os produtores a aumentar a produtividade e a conquistar novos mercados.

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, ressaltou a importância da ExpoLondrina para integrar o campo e a cidade, destacando que o evento é uma vitrine para o agronegócio regional e uma grande oportunidade para fechamento de negócios. Segundo ele, a expectativa é que, mais uma vez, centenas de negócios sejam concretizados durante a feira.