Governador sanciona novo Piso Salarial do Paraná que se mantém como maior do Brasil

O Paraná anunciou o reajuste do seu Piso Regional, que se mantém como o maior do Brasil. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou, na sexta-feira (4), o Decreto 9468, que estabelece os novos valores para diversas categorias, com um aumento médio de 13%. O novo piso varia entre R$ 1.984,16 e R$ 2.275,36, sendo até 50% superior ao salário mínimo nacional.

Em seu discurso, Ratinho Junior destacou o compromisso do governo estadual e do setor produtivo com os trabalhadores paranaenses, ressaltando que o aumento salarial contribui para o fortalecimento da economia, promovendo o consumo das famílias e gerando um ciclo virtuoso de crescimento. Ele também citou o bom momento econômico do estado, com a menor taxa de desemprego da história.

O reajuste foi definido pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), que inclui representantes dos trabalhadores, empregadores e governos estadual e federal. O valor do piso paranaense leva em consideração o aumento do Salário Mínimo Nacional, que passou para R$ 1.518 em março deste ano, além do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que registrou uma alta de 3,71% em 2024. Caso o salário mínimo nacional sofra novos reajustes no decorrer do ano, o Ceter também deverá avaliar a necessidade de ajustar os valores do Paraná.

A política de valorização do Piso Regional do Paraná foi consolidada há 14 anos e é negociada de forma tripartite. O piso regional serve ainda como base para a negociação de reajustes salariais de diversos sindicatos. A negociação dos novos valores obedece à Lei Estadual nº 21.350/23, que estabelece a política de valorização até 2026, com categorias da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) contempladas.

O reajuste, válido a partir de 1º de janeiro de 2025, será pago de forma retroativa pelas empresas. Os novos valores do Piso Regional do Paraná estão divididos em quatro faixas: a primeira faixa atende trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, com reajuste de 13,46%, indo de R$ 1.749,02 para R$ 1.984,16. As demais faixas também registraram aumentos de 13% a 13,27%, beneficiando diversas categorias de trabalhadores.