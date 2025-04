Jaboti fomenta esportes com campeonato de futebol entre servidores públicos

A manhã do último domingo (06) foi marcada por boas risadas e disputas acirradas de futebol em Jaboti. Para criar um momento de descontração e lazer para os servidores públicos do município, a prefeitura organizou o Torneio Interno dos Servidores Públicos, que contou com a participação de representantes de diversas secretarias e terminou com a equipe do Almoxarifado sendo campeã.

Desenvolvido inicialmente como uma brincadeira para os servidores, a competição contou com quatro equipes, que representaram o Almoxarifado, o Departamento de Saúde, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município. Com partidas descontraídas e movimentadas pelo espírito esportivo, a competição foi um sucesso no município.

"Nosso intuito principal era aproximar mais os servidores públicos e ter um momento de descontração e prática esportiva, mas também teve a parte mais voltada para o lado competitivo, até porque a equipe campeã levaria um troféu para a casa", contou o secretário de Esportes, Pedro Daniel.

Com a promessa de levar o título para a casa, os participantes deram tudo de si dentro de campo, proporcionando disputas acirradas e movimentando o município. Contudo, após as partidas, a equipe do Almoxarifado se consagrou campeã da competição, que teve como vice-campeã a equipe do Departamento de Saúde.