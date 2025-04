Siqueira Campos entrega certificados para grupo de teatro municipal

Na noite do último sábado (05), a Casa da Cultura de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, foi o palco da Cerimônia de Certificação do Grupo de Teatro Municipal, Neuri Camargo da Silva. Os certificados, entregues pela prefeitura através do Departamento de Cultura do município, foram entregues aos alunos das aulas de teatro, que se tornaram atores municipais.

Continua após a publicidade

O projeto do Teatro Municipal é o mais antigo da gestão municipal, e tem acompanhado de forma ativa a nova reformulação cultural pela qual o município vem passando nos últimos anos. Conhecida por ser uma das cidades que mais valorizam a cultura na região, Siqueira Campos alcança mais um feito significativo com a entrega dos certificados para a turma.

O Grupo de Teatro Neuri Camargo da Silva é dirigido pelo dramaturgo, diretor de teatro e ator Vinicius Cardoso, formado pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), e é coordenado pelo Diretor de Cultura, Flávio Mello, que celebrou a entrega e ainda contou que mais certificados devem ser entregues, desta vez, para as crianças do teatro infanto juvenil.

Continua após a publicidade

“Foi uma noite especial, marcada pela valorização da arte, da educação cultural e do talento dos nossos artistas locais. Entregamos 13 certificados no sábado, que foram destinados para os atores das turmas adolescentes e também para os adultos, mas ainda restam os certificados das crianças que fazem parte do teatro infanto juvenil”, disse Flávio Mello.

A apresentação do evento ficou por conta de Jaqueline Xavier, mais conhecida como Tia Jaque, que é uma das grandes parceiras da Cultura Siqueirense. Além de Jaqueline, o evento também contou com a presença do vice-prefeito Paulo Leite e de outros funcionários da prefeitura e moradores locais que prestigiaram o momento.

Com a entrega dos certificados, Siqueira Campos continua a consolidar seu legado de empenho e busca pela valorização cultural na região, se destacando com eventos culturais, atividades e ações abertas para o público.