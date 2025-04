Motociclista perde o controle em curva e morre em rodovia da região

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto tirou a vida de um homem na tarde do domingo (06) na rodovia PR-160 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h30 envolvendo uma motocicleta Honda Hornet 600 com placa de Ibiporã. Conforme os dados colhidos no local, o homem de 49 anos seguia sentido a Cornélio Procópio quando, na altura do km 49, perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu uma defensa metálica. Infelizmente, com a violência do impacto o motociclista morreu na hora.

Diante da situação, a equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Londrina foi acionada para recolher o corpo da vítima. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.