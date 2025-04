Jundiaí do Sul divulga data da 6ª Conferência Municipal e se prepara para a Conferência Nacional

Câmara Municipal dos Vereadores de Jundiaí do Sul. Foto: Google Maps

Na região do Norte Pioneiro, a cidade de Jundiaí do Sul se prepara para a Conferência Estadual das Cidades e também para a Conferência Nacional das cidades com a realização 6ª Conferência Municipal, um evento de suma importância para a população, tendo em vista que trará debates sobre o desenvolvimento urbano e melhoria na qualidade de vida do município.

Continua após a publicidade

Conforme um anúncio feito pela prefeitura, a Conferência Municipal será realizada no dia 22 deste mês, uma terça-feira, na Câmara Municipal com início às 08h30, reunindo representantes da sociedade civil, do poder público, de movimentos sociais e de diversos setores locais.

A Conferência das Cidades tem como objetivo promover a reflexão e a construção coletiva de políticas públicas voltadas para o planejamento urbano, a sustentabilidade e a inclusão social. Entre os eixos que norteiam os debates estão o fortalecimento da gestão pública local, a promoção de cidades mais sustentáveis, a integração de políticas públicas e o fomento à inovação.

Continua após a publicidade

“O evento é fundamental porque representa um marco de participação e planejamento coletivo, contribuindo para a criação de cidades mais justas, sustentáveis e bem planejadas, onde a qualidade de vida dos cidadãos é central. Ela se tornou um espaço importante para discutir o futuro urbano do Brasil e de muitas outras partes do mundo, promovendo um desenvolvimento mais integrado e equilibrado”, disse a prefeitura em publicação da data do evento.

O encontro municipal faz parte do processo preparatório para a 7ª Conferência Estadual das Cidades e a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Nessas etapas, as propostas elaboradas em Jundiaí do Sul poderão ser apresentadas em instâncias maiores, contribuindo para o debate estadual e nacional sobre o futuro das cidades brasileiras.