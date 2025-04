Acidente entre carro e ônibus escolar mata quatro pessoas no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (06) deixou ao menos quatro pessoas mortas na rodovia BR-369 no trecho da rodovia que liga os municípios de Cambará a Andirá, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Cléverson Rodrigues, o acidente aconteceu por volta das 19h30 na altura do km 28 da rodovia envolvendo um automóvel GM Corsa e um ônibus escolar. Conforme os relatos de testemunhas, o ônibus escolar saiu de Nova Fátima e seguia para Cambará quando acabou se envolvendo na colisão frontal com o automóvel que transitava no sentido Cambará a Andirá.

Com a violência do impacto, o automóvel ficou destruído e quatro pessoas que estavam no veículo morreram no local, entre elas, uma criança. Já no ônibus estavam 15 adolescentes que iriam ao Colégio Agrícola de Cambará. Eles tiveram ferimentos e receberam os primeiros socorros ainda na rodovia.

Continua após a publicidade

A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da concessionária que administra o trecho e Polícia Rodoviária Federal. As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) também foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.