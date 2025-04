Condutor embriagado faz “gracinha” com o carro e acaba preso em Carlópolis

Na madrugada desta sexta-feira (04), a Polícia Militar de Carlópolis realizou a prisão de um homem que estaria dirigindo embriagando e fazendo manobras com um carro nas ruas da cidade.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento pela rua Benedito Salles durante esta madrugada quando avistou um veículo GM Corsa realizando uma arrancada brusca e derrapando os pneus dianteiros.

Frente ao flagrante, a equipe decidiu seguir o veículo e conseguiu realizar a abordagem do suspeito na rua Adrino Soares, em frente ao pelotão da PM de Carlópolis. Durante a abordagem, os policiais realizaram uma revista pessoal no indivíduo e também no veículo, mas nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, o condutor do automóvel apresentava sinais claros de embriaguez, o que levou a equipe a realizar o teste de etilômtero, que indicou a quantidade de 0,92 mg/L de álcool no corpo do mesmo. Diante do resultado do teste, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de trânsito e ele foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.

O veículo não apresentou pendências e foi liberado para um responsável. O condutor colaborou durante toda a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas, conforme orientações legais. A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança nas vias e a fiscalização de práticas ilegais ao volante.