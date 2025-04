ROTAM flagra tráfico de drogas e dois são presos em Carlópolis

Na noite da última quinta-feira (03), dois homens foram presos na cidade de Carlópolis, no Norte Pioneiro, após serem flagrados traficando drogas no bairro Santa Clara. Além das prisões, porções de maconha e pedras de crack foram apreendidas, além de objetos utilizados para embalar os entorpecentes.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe da ROTAM, da Polícia Militar, realizava um patrulhamento na rua João Feres, no bairro Santa Clara, quando, por volta das 23h00, avistaram alguns indivíduos em frente a uma residência, que demostraram nervosismo e se retiraram rapidamente para o interior do imóvel.

Diante da situação, que fez com que os indivíduos ficassem suspeitos, os policiais optaram por realizar uma abordagem. Durante as buscas na residência e também em seu entorno, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, incluindo uma porção grande de maconha (150g), 43 pedras de crack embaladas em alumínio (15,2g), duas porções adicionais de crack (15g) e uma porção de cocaína (18,1g).

Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão, 61 sementes de maconha, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 383,00 em notas diversas. Frente aos fatos, dois homens foram presos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.